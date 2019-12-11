Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu ahşap ev yandı

Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu yanan ahşap ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki kerpiç evde oğluyla yaşayan Neriman Kuşkayası'nın (45) evinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Patlama sesini duyan Kuşkayası'nın komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması nedeniyle eve ulaşamayınca hortum ekleyerek yangına müdahale etti.

Patlama sırasında Kuşkayası ve oğlu evde bulunmazken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, evden üçü büyük 7 tüp çıkarttı. Polisler ise çevrede toplanan kalabalığı, tehlike oluşturma riskine karşın tüplerin çevresinden uzaklaştırdı.

Komşulardan Aysel Kar, AA muhabirine, patlama sesiyle dışarı çıktıklarını söyledi.

Patlama sesinin mahallenin tamamından duyulduğunu ifade eden Kar, "Sonrasında ekipler gelip yangına müdahale etti. İhtiyaç sahibi bir komşumuzdu." diye konuştu.

