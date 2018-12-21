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Kahramanmaraş'ta ulaşıma 'sis' engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. bazı uçak seferleri iptal edilirken, sürücüler görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte güçlükle ilerledi. Kentte erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle işine gitmek için evden çıkan sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde trafik polisleri sürücüleri dikkatli gitmeleri ve sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Sis nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Kahramanmaraş'a gelmek üzere saat 08.05'te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak Pegasus Havayollarına ait PC2120 numaralı uçuş ile Kahramanmaraş Havaalanı'ndan İstanbul'a gidecek Pegasus Havayollarına ait PC2121 numaralı uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

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