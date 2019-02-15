Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden Gülcan Ç. tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, İsa Divanlı Mahallesi'nde Gülcan Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Gülcan Ç. ve uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 7 kişi ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada esrar, uyuşturucu hap ve eroin bir miktar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülcan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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