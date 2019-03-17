HABER

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 03:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise çeşitli miktarda esrar, metanfetamin, eroin ve bonzai ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandıSilahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı
Fatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardıFatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.