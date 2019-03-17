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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 03:22 | Son Güncelleme

21 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda önceden belirlenen 13 ayrı noktada yaptığı operasyonda, 21 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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