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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Operasyonda 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu Kahramanmaraş'a getireceği belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, Pazarcık ilçesinde teslimatın gerçekleştiği sırada operasyon düzenledi.

Şüphelilerin araçlarında dedektör köpeği "Alfi" yardımıyla yapılan aramada iki valizde 15 kilo 150 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 80 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Musa Ç. (27), Hayrettin A. (24) Mahmut Ç. (27) emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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