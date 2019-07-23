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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, F.K, H.R, C.K, A.K, S.A, H.K, D.D, Z.A, H.G. ve T.A. ile uyuşturucu madde kullandığı belirlenen R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, mermi ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 liraya da el koydu.

Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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