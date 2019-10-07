HABER

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Bir otomobilde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakledildiği tespit edilen bir otomobili takibe aldı.

Otomobili Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda durduran ekipler, özel eğitimli köpek yardımıyla yaptıkları aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki N.A. (25), Y.A. (24) ve M.B'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
19 Mayıs’ta Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları19 Mayıs’ta Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları
Avcılar'da riskli görülen 5 katlı bina mühürlendiAvcılar'da riskli görülen 5 katlı bina mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esrar gözaltı operasyon uyuşturucu Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.