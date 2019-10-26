Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı.
Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili Hasan K. (27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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