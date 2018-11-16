HABER

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 22:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda 83 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri cezavi firarisi 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda 83 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri cezavi firarisi 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Mağralı ve Piri Reis mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler Süleyman M. ve Tuğçe G.'yi gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Süleyman M.'nin evinde yapılan aramada 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tuğçe G.'nin evinde yapılan aramada ise 67 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın paniğiİmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın paniği
Elazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralıElazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.