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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

26.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aslanbeyçiftliği Mahallesinde, E.B (40) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 7 parça halinde alüminyum folyoya sarılmış toplam 16.33 gram metamfetamin maddesi, 12.08 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1.77 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.Evde bulunan E.B.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aslanbeyçiftliği Mahallesinde, E.B (40) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 7 parça halinde alüminyum folyoya sarılmış toplam 16.33 gram metamfetamin maddesi, 12.08 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1.77 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.
Evde bulunan E.B. ile A.D (41) gözaltına alındı.

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