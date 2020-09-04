HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler sonrası gerçekleştiren operasyonda torbacılık yöntemiyle gençlere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.T. (25) ve A.E. (29) isimli şahıslar farklı yerlerde suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında satışa hazır paketler haline getirilmiş eroin, metamfetamin, esrar ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Vali, vaka artışının nedenini açıkladıVali, vaka artışının nedenini açıkladı
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Barış Atay olayında yeni gelişme
Barış Atay olayında yeni gelişme
Diğer Haberler
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka artışının nedenini açıkladı
Vali, vaka artışının nedenini açıkladı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gaziantep'te korkunç olay! 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te korkunç olay! 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.