Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ/DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ikisi kardeş, 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer A.'yı uyuşturucu madde sattığı şüphesiyle takibe aldı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Mükremin Halil Caddesi'nde Ömer A.'dan uyuşturucu alan 3 kişi yakalanırken, polisleri fark eden Ömer A. kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının sonunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında Ömer A.'nın kardeşi Hacı Ahmet A. da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu satan ağabey kardeşin narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan üst ve ev aramalarında bir miktar uyuşturucu ile paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi. Ömer A.'nın uyuşturucu sattığı 3 kişinin üzerinden de uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ömer A. ile kardeşi Hacı Ahmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DEVRİYE POLİSLERİ YAKALADI Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendiği İsa K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Aramada şüphelinin üzerinden uyuşturucu ile 24 uyuşturucu hap çıktı. İsa K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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