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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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