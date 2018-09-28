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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdrülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent genelinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda paketler halinde satışa hazır metamfetamin ele geçtirildi. Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise uyuşturucu hap ile metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

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