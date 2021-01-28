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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

28.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satıcıları ve kuryelere yönelik operasyon düzenlendi.Narkotik polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satıcıları ve kuryelere yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucunda A.G. (25), G.E. (29), S.Y. (29) adlı şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.
Kente uyuşturucu sevkiyatı yapmak üzereyken yakalanan F.T. (27), S.M.S. (24) ve Ş.B. (23) adlı şüphelilerin aracında da gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “Alfi” ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu maddelerin paketlemelerinde kullanılan materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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