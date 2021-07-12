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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

12.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede bir mahallenin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan M.B. (33) ve A.Y. (33) işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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