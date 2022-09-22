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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

22.09.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler şüpheliler İ.K. ve S.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların iş yeri ve araçlarında narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 56 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu nitelikte hap ve 51 sentetik ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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