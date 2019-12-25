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  4. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 20:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş’ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde satış yapan 5 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş’ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde satış yapan 5 kişi yakalandı. Ekipler, 16 ayrı uyuşturucu alışverişini tespit ederek 27 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 22’si kullanıcı 5’i satıcı şahıs yakalanırken S.P., C.K., M.D., S.U. ve N.K. isimli uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda afyon sakızı, metamfetamin, eroin, esrar, bonzai ve ecstasy haplarına el koydu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

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