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  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde torbacılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis ekipleri, detaylı çalışmanın ardından iz sürerek 27 ayrı uyuşturucu alış verişini tespit etti. Yapılan takibin ardından 45 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Uyuşturucu alışverişine suçüstü yapan ekipler, 38 kullanıcıya işlem yaptı uyuşturucu satıcıları M.P, A.B, İ.A, Y.G, S.Ö, M.K. ve S.U'yu da gözaltına aldı. Satıcıların üzerinde yapılan aramada paketlenmiş halde satışa hazır çok miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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