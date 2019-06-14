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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekipleri uyuşturucu satın aldığı tespit edilen iki kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinde bir miktar eroin bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri uyuşturucu satıcısı Murat E'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada uyuşturucu hazırlanmasında kullanılan malzemeler ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Murat E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş tutuklama uyuşturucu

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