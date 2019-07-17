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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde 34 gram bonzai ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde 34 gram bonzai ele geçirdi. Polis, 2 şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Okan Ç.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Okan Ç., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3.56 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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