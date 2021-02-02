Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Pazarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan iki araçta, 15 gram bonzai ile 9 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan A.B. (41), C.G. (22), S.C. (51) ve A.G. (39) isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

