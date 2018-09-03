Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda Kadir Ö., Şükrü B., Mikail G. ve Fatih N.'yi 6,93 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile birlikte ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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