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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

03.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayrı bölgede çalışma yapıldı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayrı bölgede çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda 57.80 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 6 gram esrar maddesi ile 1 adet Uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan İ.A. (40), C.Y. (22), F.S. (27) A.Ş. (29), N.K. (28), H.D. (25) ile E.T. (34) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

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