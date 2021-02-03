Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayrı bölgede çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda 57.80 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 6 gram esrar maddesi ile 1 adet Uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan İ.A. (40), C.Y. (22), F.S. (27) A.Ş. (29), N.K. (28), H.D. (25) ile E.T. (34) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

