Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, takip sonucunda şüphelilerin saklandıkları ikametlere operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de desteğiyle Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’ndeki 6 farklı ikamete yapılan baskınlarda 40 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 8 adet uyuşturucu aparatı ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. (33), E.K. (36), M.T. (37), İ.Y. (30), G.B. (33), Y.G. (39) ile R.Y. (33) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

