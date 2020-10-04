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  4. Kahramanmaraş’ta yakalanan FETÖ firarisi çift Siirt’e getirildi

Kahramanmaraş’ta yakalanan FETÖ firarisi çift Siirt’e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta yakalanan çift, Siirt’e getirildi.Siirt ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ’nün emniyetin mahrem yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen ve Kahramanmaraş’taki "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan H.İ.İ.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta yakalanan çift, Siirt’e getirildi.
Siirt ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ’nün emniyetin mahrem yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen ve Kahramanmaraş’taki "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan H.İ.İ. ve eşi H.İ, Siirt’e getirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, ’silahlı terör örgütü kurma, yönetme’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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