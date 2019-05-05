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Kahramanmaraş'ta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yangın

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi, Kuyumcular Çarşısı'nda iki katlı bir işyerinin çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının, bir grup taraftarın attığı maytap ve havai fişekten çıktığı iddia edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan itfaiye yangın

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