Kahramanmaraş’ta yangında 2 aylık bebek öldü

Kahramanmaraş’ta Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, annesi ve amcası dumandan etkilendi.

Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi, Şehit İsmail Ceyhan Sokak’ta bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Cemal, oğlu Halit, gelini Iman ve 2 aylık torunu Cemal Assef’in yaşadığı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sakinleri durumu fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evden oğlu ve gelinini çıkarmayı başaran Cemal Assef, 2 aylık torununa ulaşamadı. Yangında 2 aylık bebek kurtarılmazken, Cemal, Halit ve Iman Assef dumandan etkilendi.

Yangında zehirlenen aile üyeleri kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, 2 aylık Cemal bebeğin cenazesine yangın tamamen söndürüldükten sonra ulaşılabildi. Cemal bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Dumandan etkilenen aile üyelerinin ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



