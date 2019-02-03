HABER

Kahramanmaraş’ta yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir evin yatak odasında çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi B 20 bloğun 4’üncü katında Milcan K’ya ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta bir evin yatak odasında çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi B 20 bloğun 4’üncü katında Milcan K’ya ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek odanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerden birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Bursa’da taksiciyi gasp dehşetiBursa’da taksiciyi gasp dehşeti
Zeyna ve Lisa ile yapılan aramalarda 89 kilo uyuşturucu ele geçirildiZeyna ve Lisa ile yapılan aramalarda 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.