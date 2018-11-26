HABER

Kahramanmaraş'ta yankesicilik şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Tedavi olmak için hastaneye gelen bir kişinin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta tedavi olmak için hastaneye gelen kişinin cebindeki 5 bin 900 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine tedavi olmak için giden Bayram Bulduk, muayene olmak için sıra beklerken yanına oturan bir kişi tarafından cebindeki 5 bin 900 lirası çalındı. Parasının çalındığı fark eden Bulduk, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bulduk'a daha önce yankesicilik yapan kişilerin fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırdı. Çalışmada yankesicilik şüphelisinin Yılmaz Ş. (55) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde Yılmaz Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 bin 900 lira bulundu.

Hastaneye getirilen Yılmaz Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, parayı bulduğunu; çalmadığını iddia etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü parasını teslim alan Bayram Bulduk ise hastanede sıra beklerken yanına bir kişinin oturduğunu belirterek, "Bir süre sonra adam yanımızdan kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım, cüzdanım yok. Polislere haber verdik ve şüpheli yakalandı. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim." dedi.

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
Bitlis'e şehit ateşi düştüBitlis'e şehit ateşi düştü
Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladıResmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş şüpheli yakalandı Yankesicilik

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.