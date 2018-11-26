Kahramanmaraş'ta yankesicilik şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta tedavi olmak için hastaneye gelen kişinin cebindeki 5 bin 900 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine tedavi olmak için giden Bayram Bulduk, muayene olmak için sıra beklerken yanına oturan bir kişi tarafından cebindeki 5 bin 900 lirası çalındı. Parasının çalındığı fark eden Bulduk, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bulduk'a daha önce yankesicilik yapan kişilerin fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırdı. Çalışmada yankesicilik şüphelisinin Yılmaz Ş. (55) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde Yılmaz Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 bin 900 lira bulundu.

Hastaneye getirilen Yılmaz Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, parayı bulduğunu; çalmadığını iddia etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü parasını teslim alan Bayram Bulduk ise hastanede sıra beklerken yanına bir kişinin oturduğunu belirterek, "Bir süre sonra adam yanımızdan kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım, cüzdanım yok. Polislere haber verdik ve şüpheli yakalandı. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim." dedi.

