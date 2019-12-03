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Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şişe sahte içki ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şehre sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonunda plakası tespit edilen otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan operasyonda durduruldu. Araçta arama yapan polis, 33 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan K.Y. ve A.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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