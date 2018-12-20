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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 01:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin 2 bin rakımlı Yedikuyalar mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı özellikle ilçenin Yedikuyular mevkisinde etkisini artırdı.

Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kaldıkları yerden kurtarmaya çalıştı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolu açık tutmaya çalışıyor.

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Kahramanmaraş kar yağışı sürücü ulaşım yol

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