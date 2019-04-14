Kahramanmaraş'ta yol verme kavgası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Balıkçıl Mahallesi'nde yaşayan Z.M. (25) ile komşusu S.Ş. (18) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, dedesine ait ruhsatlı tabancayla Z.M'yi bacağından vurarak kaçtı.
112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Z.M, müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.
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