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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR Kahramanmaraş'ta, 7 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 24 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)

KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR
Kahramanmaraş'ta, 7 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 24 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürdürülüyor. Yaralıların çoğu, kaza sırasında uykuda olduklarını ve sarsıntıyla uyandıklarını söyledi. Yakup Yüksel, kazayı hafif yaralı atlattığını belirterek, "Galiba yağmur yağmıştı, şoförün uykusu gelmişti. Araba, sağ taraftaki şarampole girdi. Oradan çıktı, refüje girip, devrildi" dedi.
Yusuf Yılmaz ise kaza sırasında uyuduğunu ve otobüsün sarsıntısına uyandığını anlatarak, "Otobüs devrildi, sanırsam en sonunda sürüklenerek, durdu. Şarampole yuvarlandı mı, yuvarlanmadı mı; tam emin değilim. Otobüste şoför uyuyor muydu, uyumuyor muydu; bilmiyorum onu" diye konuştu.
Tunahan Yüksel de kazada başından yaralandığını belirterek, "Araba birden kontrolden çıktı ve sağa sola doğru şiddetli bir şekilde savrulmaya başladı. Daha sonra sol tarafının üzerine devrildi ve sürüklendi. Sürüklenme nedeniyle benim kafam yaralandı" dedi.
6 yaralının getirildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, 1 kişiyi taburcu ettiklerini, 3'ünün yatışını yaptıklarını, 2'sini de acil serviste gözlem altında tuttuklarını belirterek, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.
Öte yandan kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Çetiner Çetin de tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (3)

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