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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLERDEN 2'Sİ ASKER, 1'İ POLİS Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi arasında 2 asker ile 1 polis memurunun da olduğu öğrenildi.

KAZADA ÖLENLERDEN 2'Sİ ASKER, 1'İ POLİS
Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi arasında 2 asker ile 1 polis memurunun da olduğu öğrenildi.
Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otobüste yaşamını yitirenler arasında bulunan Ahmet Karakuş'un polis memuru, Doğan Cantürk'ün uzman çavuş ve Selahattin Turan'ın piyade er olduğu belirlendi. Kazada yaşamı yitirenlerin Göksün Devlet Hastanesi'nde otopsileri ise devam ediyor.

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