Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğancan Türk ve Bilgin Demir'in Göksun Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Uzman Onbaşı Doğancan Türk ve ile er Selahattin Turan’ın cenazeleri Samsun’a, polis memuru Ahmet Karakuş’un cenazesi Ordu’ya, Sami Demir’in cenazesi Kırşehir’e, Hüseyin Hint, Şengül Uysal ve Bilgin Demir’in cenazeleri ise Çorum'a gönderildi.

'95 GÜN SONRA YANINDAYIM' DEDİKTEN 24 SAAT SONRA CENAZESİNİ ALDIM

Kazada yaşamını yitirenlerden Selahattin Tura, vatani görevini yaparken çiftçi ailesine yardım etmek için izin aldığı ortaya çıktı. Torununun cenazesini almak için Göksun'a gelen Selahattin Turan'ın ismi öğrenilemeyen dedesi, torununu izin bittikten sonra görev yaptığı Gaziantep'e gitmek için otobüse kendisinin bindirdiğini belirterek, "4 numaralı koltuğa oturttum. Giderken '95 gün sonra yanındayım dede' demişti. 24 saat sonra cenazesini aldım" diye konuştu. Turan, hastanede yapılan törenin ardından Türk barağına sarılı tabutla memleketine gönderildi.