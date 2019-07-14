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Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü asker 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü asker 1’i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.Olay, Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü asker 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü asker 1’i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.

Olay, Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 E 4309 plakalı otomobili kullanan Mustafa G., önce 27 Z 0535 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araca, sonra arkasındaki jandarma aracına çarptı. Kazada devrilen askeri minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü asker 8 yaralı

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