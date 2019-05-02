Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Özgür Gürbüz (38) idaresindeki 34 FY 9333 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 21'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Ümit Yaşar (47) yönetimindeki 38 DG 669 plakalı tırın sürücüsü ise emniyet şeridinde durarak kaza yapan Gürbüz'e yardım etmek istediği sırada, Ümit Çanak'ın (25) kullandığı 46 LD 989 plakalı kamyonet önce tır sürücüsü Yaşar'a, daha sonra da kaza yapan otomobile çarparak durabildi.

Kazada, yaralanan 3 sürücü ile otomobildeki Aynur (24) ve Şevval Naz Çanak (4), 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ümit Yaşar ve Özgür Gürbüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

