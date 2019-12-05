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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Narlı Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında Adnan Garip idaresindeki 34 SR 8523 plakalı otomobil ile Haydar Cemal Özdoğan yönetimindeki 44 DR 412 plakalı otomobil ve sürücüsü belirlenemeyen 58 SD 601 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Cemal Özdoğan ile otomobillerdeki Keziban Özdoğan (48), Fadime Aydın (75), Erhan Şahin (36) ve Fatih Tolga Karadağ (30) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş Kaza yaralı

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