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Kahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Kahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.
Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildi

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