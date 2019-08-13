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Kahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koyuyeşil ailesi bireyleri ile tesis çalışanlarının önce tartıştığı ardından kavgaya başladıkları anlar yer alıyor.  Olay, bayramın ilk günü olan 11 Ağustos'ta, Kahramanmaraş- Göksun yolundaki Fırnız mevkisinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koyuyeşil ailesi bireyleri ile tesis çalışanlarının önce tartıştığı ardından kavgaya başladıkları anlar yer alıyor.
Olay, bayramın ilk günü olan 11 Ağustos'ta, Kahramanmaraş- Göksun yolundaki Fırnız mevkisinde meydana geldi. Pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin, iddiaya göre, oturduğu çardağın kırılması sonucu aile bireyleri ile işletme sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aileden 2'si bebek 12 kişi, çardağın ait olduğu tesisin çalışanlarından da 4 kişi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
'YÜZÜK KAYBOLDU' İDDİASI
Koyuyeşil ailesinin bireyleri, tesis çalışanlarının kadın- çocuk ayrımı yapmadan, kendilerine et satırı, bıçak ve sopalar ile saldırıp, araçlarının camlarını kırdıklarını öne sürdü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tesis çalışanları ise bayram nedeniyle kapalı olduklarını; ancak ailenin ısrarı üzerine piknik yapmalarına izin verdiklerini söyledi. Piknik sırasında aileden bazı kişilerin havuzda balık tutmak istediğini kaydeden çalışanlar, daha sonra bir kadının kaybolan yüzüğünü bulmak için diğer aile üyelerinin de çardağa çıktığını öne sürdü. Tesis çalışanlarından birinin, ifadesinde, "Bu sırada çardak çöktü ve daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında ailenin erkekleri, 'Sizi burada öldüreceğiz, burayı başınıza yıkacağız' diyerek, saldırdılar" dediği öğrenildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan Koyuyeşil ailesi ile tesis çalışanları arasındaki kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koyuyeşil ailesi bireyleri ve tesis çalışanlarının önce tartıştığı ardından kavga ettiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktıKahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

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