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Kahramanmaraş'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 01:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kadının evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Oruç Reis Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldız'ın (45), evinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan akrabası A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüpheli A.K'nin, ifadesinde, olay gününü hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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