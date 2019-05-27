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Kahramanmaraş'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tartıştığı kiracısı Hacı Gök'ü (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ali Soydan (23) ve taraf avukatları katıldı.

Soydan, savunmasında, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek, "Keşke yaşanmasaydı." dedi.

Savcı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkemeye heyeti, sanık Soydan'ı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

22 Mayıs 2018'de Elbistan ilçesi kırsalındaki Alembey Mahallesi'nde oturan Ali Soydan, babasına ait evde kiracı olan Hacı Gök (55) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soydan, pompalı tüfekle Gök'ü öldürmüştü.

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