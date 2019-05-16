Kahramanmaraş'taki cinayet davası

Kahramanmaraş'ta, kızını taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi silahla ve çekiçle öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere gönderilen evrakların okunmasının ardından tanıklar dinlendi.

Sanık Kadir I. savunmasında, cinayeti mecbur kaldığı için işlediğini öne sürdü.

Olayda ölen Tamer'in kendisine musallat olduğunu iddia eden Kadir I, "Benim kızıma yapılanlar sizin kızınıza yapılsa ne yaparsınız? Şahıs beni rezil etmek için kızımın alt tarafı çıplak fotoğraflarını fotomontaj yaparak esnaflara ve bana atıyordu. Ben önce kimseler duymasın şeklinde Kadın Hakları Merkezi'ne gidip şikayetçi oldum. Sonra mecbur kalarak Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi oldum. Tasarlayarak adam öldürecek olsam, maktulü kızıma çağırtıp vururdum. Maktulün babasına, eşine, kardeşlerine yalvarmazdım. Ben tasarlasam önceden öldürürdüm. Çarşının orta yerinde öldürürdüm. Ben biber gazını ve çekici mümkün mertebe silah kullanmamak için yanıma almıştım." diye konuştu.