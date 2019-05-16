Kahramanmaraş'taki cinayet davası

Kahramanmaraş'ta, kızını taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi silahla ve çekiçle öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı katıldı.
Dosyaya eklenmek üzere gönderilen evrakların okunmasının ardından tanıklar dinlendi.
Sanık Kadir I. savunmasında, cinayeti mecbur kaldığı için işlediğini öne sürdü.
Olayda ölen Tamer'in kendisine musallat olduğunu iddia eden Kadir I, "Benim kızıma yapılanlar sizin kızınıza yapılsa ne yaparsınız? Şahıs beni rezil etmek için kızımın alt tarafı çıplak fotoğraflarını fotomontaj yaparak esnaflara ve bana atıyordu. Ben önce kimseler duymasın şeklinde Kadın Hakları Merkezi'ne gidip şikayetçi oldum. Sonra mecbur kalarak Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi oldum. Tasarlayarak adam öldürecek olsam, maktulü kızıma çağırtıp vururdum. Maktulün babasına, eşine, kardeşlerine yalvarmazdım. Ben tasarlasam önceden öldürürdüm. Çarşının orta yerinde öldürürdüm. Ben biber gazını ve çekici mümkün mertebe silah kullanmamak için yanıma almıştım." diye konuştu.
Daha sonra olay günü güvenlik kameraları tarafından kayıt edilen görüntüler izlendi.
Bilirkişi izlenen görüntülerle ilgili detaylı rapor hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada 5 Haziran 2018'de çıkan kavgada Tamer Çetin, önce silahla vurularak ardından da çekiçle darbedilerek hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Kadir I. tutuklanmıştı.
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