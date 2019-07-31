Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davası

Askeri birliklerde kamera kayıtlarının bulunmamasının dikkati çektiğini vurgulayan savcı, sanıklardan Ferhat Karaderi, C.B, Ç.A, E.G, H.T, H.U.Y, M.A, M.M, M.B, N.G, Ş.K, T.T. ve U.Ç.Ç'nin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.B'nin "anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten 20 yıla kadar, A.Y. ile A.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kahramanmaraş'taki askeri birliklerde, kalkışmaya eylemli ve aktif destek olunduğunu gösterir hareketlilik yaşanmadığını, diğer illerde darbeyi engellemeye yönelik emirler verilirken, Kahramanmaraş'taki askeri personelin büyük bölümünün ise genel olarak gelişmelerin seyrini izlemekle yetindiğini belirtti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Ş.K, İstihbarat Şube Müdürü U.Ç.Ç. ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savcı, 9 sanığın ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Sanık Karaderi'nin tutukluluk halinin devamını, tutuklu sanıklar U.Ç.Ç. ve Ş.K'nin ise tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

