Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davası

Duruşma savcısı, önceki celsedeki 13 sanığın "anayasayı ihlal", bir sanığın "anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" ve 2 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık E.G. hakkında da "suç delillerini gizleme ve değiştirme" suçundan başsavcılığa ihbarda bulunulmasına karar verilmesini istedi.

"Vali, kaymakam, emniyet dinlenmeyecek" sözlerinin kısa konuştuğu için yanlış anlaşıldığını iddia eden Karaderi, "Ben 'FETÖ'cüler tarafından emir verilebilir' düşüncesiyle, personelin dışarı çıkmaması için böyle bir şey söyledim." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kanunsuz emri yerine getirmediklerini ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma verilen aranın ardından devam edecek.

