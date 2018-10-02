Kahramanmaraş'taki deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, ilçede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Hem jandarma hem de polisimizden aldığım bilgiye göre şu ana kadar olumsuz bir durum yok." dedi.
Kızılseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ilçedeki ilgililerden bilgi aldığını, depremde can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını öğrendiğini belirtti.
Her ihtimale karşı ekiplerin araştırmaları sürdürdüğünü ifade eden Kızılseki, "Çok şükür bir sıkıntı yok. Hem jandarma hem de polisimizden aldığım bilgiye göre şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Halkımızla irtibata geçtik, olumsuz bir durum şu ana kadar yok." diye konuştu.
Küçüküngüt Mahallesi Muhtarı Hüsük Birbalta, depreme yönelik olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getirdi.
Bozlar Mahallesi Muhtarı Hasan Engizek de olumsuz bir durumun olmadığını, depremin sadece paniğe neden olduğunu aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.29'da merkez üssü Çağlayancerit olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.
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