Kahramanmaraş’taki fabrika yangınında soğutma çalışması sürüyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, dün gece bir tekstil fabrikasında çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

​Karacasu Mahallesi'ndeki Terziler Sitesi içerisindeki bir tekstil fabrikasının deposunda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İplik balyalarının yanıcı özelliği nedeniyle alevler kısa sürede tüm depoyu kapladı. İhbar üzerine fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 araçla yangına müdahale eden ekipler, alevlerin fabrikanın işletme binasına ve çevreye sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Çalışmalar sırasında iş makineleri de deponun duvarlarını yıktı. Yangın, 4 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.

İplik balyalarının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürerken, fabrikadaki zarar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deponun duvarlarının tamamen yıkıldığı fabrikada, iplik balyaları da yandığı görüldü. Yangının maddi zararın çok büyük olduğu ifade edilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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