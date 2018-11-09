Kahramanmaraş merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski tabip teğmen tutuklandı, 5 muvazzaf asker serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubaylar C.K, F.K, M.K, M.S. ve H.H.Ş. ile meslekten ihraç edilen tabip teğmen U.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, U.G. tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

